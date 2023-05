"Nuova Coop, anomalie nelle procedure"

Si riaccendono a Vignola le polemiche sul progetto per il nuovo supermercato Coop. A denunciare anomalie procedimentali è stato, su Facebook, nuovamente il Comitato No nuova Coop Vignola, che rileva tra l’altro: "Un mese fa abbiamo scritto una lettera ai consiglieri comunali di maggioranza. Nessuna risposta ci è pervenuta. Da parte nostra abbiamo ritenuto necessario richiamare la loro attenzione sulle anomalie di questo procedimento.

La più eclatante è questa: Coop ha fornito la documentazione integrativa richiesta nel corso della prima seduta della conferenza preliminare (dove si è preso atto che il procedimento, diversamente da quanto ipotizzato in origine dall’amministrazione, costituiva anche variante al POIC, piano operativo degli insediamenti commerciali), il 3 novembre 2022. Dopo quasi quattro mesi dalla ricezione della nuova documentazione l’amministrazione comunale "scopre" che ancora non ci siamo e il 20 febbraio 2023 fa partire una nuova richiesta a Coop per documentazione che riguarda gli stessi temi del 2022: viabilità, dotazioni di verde pubblico, parcheggi, permeabilità del suolo, compatibilità con il POIC, ecc. Contestualmente però ha "sospeso" i termini del procedimento, prolungandolo indefinitamente. Davvero l’amministrazione non vede l’anomalia di questa gestione del procedimento? Non sono stati sufficienti 6 mesi affinché Coop presentasse la corretta documentazione del progetto e ora l’amministrazione vorrebbe concederle "tutto il tempo che vuole" per sistemarlo, aggiornarlo, riformularlo?".

Anche l’opposizione di centrodestra sta, come noto, portando avanti la sua battaglia contro il progetto. E ha scritto al difensore civico provinciale. Il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, spiega: "Il ricorso al Difensore Civico è stato un percorso obbligato stante la mancanza di risposte da parte del sindaco. Ma è solo l’inizio. Siamo certi che con l’intervento del Difensore Civico sarà archiviato il procedimento per l’approvazione dell’accordo di programma. Non dovesse accadere ciò, saranno intraprese altre vie per rilevare il mancato rispetto anche delle norme settoriali del POIC...".

Dall’amministrazione, impegnata a seguire l’evoluzione del maltempo, al momento nessuna replica.

Interviene però l’assessore Mauro Smeraldi, riferendosi a un successivo post del Comitato no Coop fatto da Andrea Paltrinieri, che invitava l’assessore a "parlare dopo avere studiato", visto che Smeraldi ha dichiarato al Carlino che è da verificare la fattibilità di un referendum sulla nuova Coop (che lui auspica). "E’ sorprendente – ironizza Smeraldi - che il tuttologo di Vignola (riferendosi a Paltrinieri, ndr) non abbia ancora studiato l’ammissibilità di un referendum…E quanto al tema del Poic tengo a precisare che la nostra amministrazione non ha mai ipotizzato che il procedimento Coop non costituisse variante al Poic".

Paltrinieri, da parte sua, rileva che sull’ammissibilità del referendum è proprio Smeraldi che avrebbe tutti gli strumenti in mano, nel suo ruolo di assessore, per dirimere la questione. Per il Poic ha invece invitato a leggere gli atti della Conferenza preliminare, dove si esplicita che il procedimento della nuova Coop costituisce variante al Poic. Poi bacchetta: "O l’assessore è incapace o è bugiardo". Insomma, la questione è ancora molto aperta, con il finale ancora tutto da scrivere.

Marco Pederzoli