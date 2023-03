"Nuova Coop, il procedimento è sospeso"

"Il procedimento per la realizzazione della nuova Coop è sospeso". Questo, in sostanza, è quanto denunciano i consiglieri di opposizione. E il consigliere Angelo Pasini di Vignola per Tutti rileva: "Il provvedimento di sospensione e richiesta di integrazioni datato 20 febbraio 2023 non è ancora stato pubblicato online per la consultazione al pubblico. Tutto top secret. La richiesta di integrazioni, dopo 189 giorni dalla convocazione della Conferenza Preliminare datata 14 luglio 2022, è, di fatto, un nuovo blitz della Giunta, dopo quello estivo di fine giugno 2022, quando autorizzò il deposito della documentazione predisposta da Coop e dato avvio all’iter per l’assenso preventivo al nuovo Ipermercato in zona agricola. Abbiamo protocollato una nuova interpellanza per sapere delle eventuali responsabilità, stante i ritardi che si accumulano, e per ribadire che il progetto era, e tale rimane, per noi irricevibile". L’assessore al commercio Niccolò Pesci replica: "Il testo non è stato pubblicato in quanto, secondo la normativa vigente, non aggiunge informazioni ulteriori rispetto a quanto già disponibile nella sezione del sito "Amministrazione trasparente". Tutte le informazioni sono già facilmente consultabili nei due verbali della Conferenza preliminare. Nulla di top secret, quindi. Capisco che il consigliere Pasini stia cercando appigli di polemica, ma siamo nella normalità del procedimento. I termini sono sospesi per consentire alle parti interessate di produrre le integrazioni richieste. Le opposizioni ci avevano prima accusati di voler imporre il progetto con un blitz, ora di eccessive lungaggini. Facciano pace con se stessi!".

m. ped.