"Nuova Coop in alto mare"

Continuano le prese di posizione all’indomani delle dichiarazioni dell’assessore al bilancio Mauro Smeraldi, su presunti "paletti tecnici da parte di Provincia e Regione" per ostacolare il progetto della nuova Coop. A intervenire è il Comitato No Nuova Coop, che invita a un "dibattito vero" sul tema. "L’amministrazione – accusa tra l’altro il Comitato - pensava di realizzare un blitz dettando tempi stringenti per una rapida approvazione, invece sono ancora in alto mare. Ma anziché prendersela con gli enti di livello superiore, Smeraldi e la maggioranza farebbero bene a chiedersi se non hanno sottovalutato i tanti problemi associati al progetto ed emersi grazie alle osservazioni del Comitato, delle opposizioni, dei tecnici degli altri enti coinvolti. Elenchiamo quelli accertati: manca una soluzione per la viabilità, visto che il supermercato porterebbe altre 3.000 automobili in una zona già oggi trafficata anche per la vicinanza della zona artigianale, del polo scolastico, del polo della sicurezza e in futuro del polo socio-sanitario… Cementificare un’area di oltre due ettari pone problemi di smaltimento delle acque piovane... Ma nonostante le osservazioni sulla criticità dei parcheggi tutti in superficie si continua a proporre questa soluzione, certo preferita da Coop, ma dannosa per la città. Oltre a questo c’è il tema dell’impatto sulla rete commerciale: difficile pensare che il nuovo supermercato possa aiutare la rete dei negozi di vicinato che in centro è già in sofferenza. Se l’amministrazione è convinta di poter argomentare in difesa del progetto si organizzi un vero dibattito pubblico".

m.ped.