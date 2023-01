"Nuova Coop, l’impatto ambientale sarà minimo"

Discussione molto civile, ma altrettanto ferma nelle rispettive posizioni, nell’incontro che si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri in sala consigliare sul nuovo supermercato Coop, che dovrebbe sorgere tra la circonvallazione e via Per Sassuolo. Innanzitutto è stato esposto il progetto da parte di tecnici di Coop Alleanza 3.0. L’ing. Alessandro Bellettati ha detto che col nuovo punto vendita si vuole avere una struttura meno energivora e "sui punta ad avere un impatto ambientale vicino allo zero", mentre l’arch. Paolo Piccinini, sempre di Coop Alleanza 3.0., ha esposto alcuni numeri del nuovo progetto: 364 posti auto privati, una novantina di posti auto pubblici, 110 nuovi alberi piantati dove ora non c’è nulla, 7000 metri quadrati di superficie completamente asservita ad uso pubblico, 3.900 metri quadrati di superficie di vendita, 4.420 mq di verde pubblico. Sono intervenuti poi Massimo Paradisi, assessore dell’Unione alla legalità, che in vista degli spazi che Coop darebbe all’emporio solidale Eko ha invitato a riflettere sul "valore delle funzioni" che sono in quegli spazi, quini Marco Franchini, amministratore di Asp – azienda pubblica servizi alla persona – ha parlato delle "opportunità di crescita" che, con questo progetto, potrebbe avere anche il laboratorio Caspita, dove sono impegnate persone con disabilità. Dall’altra parte, tra gli interventi del pubblico, pesantemente critici quello di Andrea Paltrinieri, a nome del comitato No nuova Coop, che ha accusato l’amministrazione di mettere "un grande impegno retorico" nel raccontare il progetto. Ha fatto inoltre notare che la popolazione a Vignola non cresce più da cinque anni, ma la superficie della Gdo "crescerà del 55%". "Serve alla città?".

Marco Pederzoli