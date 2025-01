“La nuova Esselunga porterà qui più persone, ma il degrado resterà”

Modena, 24 gennaio 2025 – Alla Sacca l’inaugurazione del muovo supermercato Esselunga, quello di ’Falce e martello’ per intenderci, non è bastato a placare la preoccupazione dei residenti che quotidianamente affrontano situazioni di criminalità e degrado. Ma c’è anche chi è ottimista e spera che la riqualificazione urbanistica vada di pari passo con quella ’sociale’.

“Credo che attività come il supermercato Esselunga : dice Marco Stefani – siano fondamentali in un quartiere come questo abbandonato da anni. Probabilmente con l’Esselunga ci sarà la possibilità di avere più monitoraggio e servizi di controllo. La possibilità di avere dei prodotti d’eccellenza con delle buone offerte faranno sì che la zona si ravvivi e migliori. C’è voluto tanto tempo, ma credo che sia una boccata d’aria fresca. Spero che con la security nel parcheggio e una buona illuminazione i cittadini comincino a sentirsi più tranquilli, è quello di cui abbiamo bisogno”.

Un’iniziativa che fa ben sperare, specialmente per chi, come Anna e Lucrezia Marino, vive da sempre nelle vicinanze e attende da tempo una soluzione più comoda e sicura: “Io abito nella zona Sant’Anna, mia sorella invece abita proprio a qualche minuto dal supermercato, sempre nel quartiere Sacca. Credo che l’apertura dell’Esselunga possa portare a un miglioramento della situazione, si vede già oggi che c’è molta gente e credo che questo sia molto positivo, oltre al fatto che è molto comodo per i residenti. Probabilmente ci sarà più traffico d’ora in poi ma qui è una cosa buona“. Tra i residenti però c’è anche chi dopo l’apertura del nuovo supermercato vorrebbe vedere un cambiamento concreto, ma che, data la frequenza di eventi violenti e spiacevoli nella zona, fatica a predire buoni risultati.

“Secondo me non cambierà più di tanto – risponde invece Daniela De La Fe – le persone poco raccomandabili si spostano da un posto all’altro, e se adesso con l’inaugurazione c’è molta attenzione e sicurezza, sono convinta che tra qualche tempo tornerà tutto come prima, come già succede all’Errenord. Negli ultimi mesi, per esempio, qui sotto casa mia sono successi diversi episodi sgradevoli. Sono venuti nelle mie cantine di notte, hanno spaccato il muro e il portone per cercare di entrare. Nel cortile di casa è capitato che spaccassero i vetri o i tergicristalli delle macchine, e qualche tempo fa all’angolo del mio appartamento due uomini si sono accoltellati. C’è davvero da avere paura, spero che questa situazione possa cambiare, ma per adesso non sono molto fiduciosa”.

Se per alcuni, infatti, la dinamicità del quartiere rappresenta un punto di partenza per un complesso urbano così compromesso, in particolare la sera, per altri l’aumento di contesti pubblici non è che un modo per attrarre e spostare la fonte delle preoccupazioni del vicinato.