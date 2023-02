"Nuova Estense, due corsie per senso di marcia per renderla più sicura"

Estense sotto osservazione dopo l’ennesimo incidente frontale (fortunatamente non grave) avvenuto mercoledì. La maggioranza di Insieme per Pavullo presenterà una mozione (cercando "larga adesione") da discutere nel consiglio comunale di fine marzo per porre la questione ‘sicurezza’ del tratto di Ss12 in Unione dei Comuni e in Provincia. "L’idea, vista la valenza sovra-comunale dell’arteria stradale, è quella che vengano stanziate le risorse per uno studio e un progetto strutturale sulla falsariga di quanto fatto per la tangenziale di Pavullo - spiega il sindaco capodistretto Davide Venturelli -, per poi consegnarli ad Anas e al Ministero delle Infrastrutture". La soluzione più efficace, secondo Venturelli, sarebbe "la doppia corsia per senso di marcia con spartitraffico centrale nel tratto da Campolù a Valle", che cade nel comune di Serramazzoni ma è quotidianamente attraversato da migliaia di cittadini di tutta la montagna. "Da un lato dobbiamo garantire la sicurezza, dall’altro assicurare lo scorrimento di una strada fondamentale per il nostro polo industriale. Chiederemo anche un’intensificazione dei controlli a tutte le forze dell’ordine". Autovelox? "Non servirebbe a molto". r. p.