"Nuova Estense in tilt. Stop al calvario quotidiano"

Tutor, allargamento o raddoppio delle corsie di marcia. Le opzioni sul tavolo per fronteggiare la pericolosità e la saturazione della Nuova Estense di certo non scarseggiano; a mancare, però, sono i fondi e – per il momento – anche gli studi di fattibilità, per un tema che è diventato di assoluta urgenza visti i tanti incidenti, talvolta mortali. Di questo ne sono ben consapevoli tutti i pendolari che, ogni giorno, percorrono quella strada per andare a lavorare in pianura, pur volendo continuare a vivere in montagna. Tra loro c’è l’avvocato pavullese Roberto Bortolotti, amministratore del gruppo whatsapp nato nel 2017 per favorire il car sharing e restare informati su traffico ed incidenti dell’Estense: "La situazione per noi pendolari è diventata terrificante – sottolinea Bortolotti – e nella stessa chat di whatsapp è facilmente apprezzabile un forte disagio. Se da un lato lo sviluppo delle imprese meccaniche e ceramiche è stato una preziosa risorsa per le nostre famiglie, il contraltare è rappresentato oggi da un aumento vertiginoso del traffico pesante su gomma su una strada pensata per il traffico di quarant’anni fa. In passato, insieme ad altri che vivono la stessa quotidiana situazione, avevo pensato di proporre alle imprese – attraverso le amministrazioni comunali – un ‘gentlemen’s agreement’ (ovvero un accordo informale e non vincolante, ndr) per chiedere, per quanto possibile, di evitare la concentrazione di traffico pesante nelle ore di punta. Alla fine questa idea non è mai stata portata avanti nel concreto, perché mi rendo conto che sarebbe pressoché irrealizzabile. Purtroppo, sono ben cosciente del fatto che migliorare la situazione attuale sarà molto difficile; ricordo che l’Estense nacque a tre corsie (una in direzione di Modena e due in salita, verso Pavullo, ndr), ma poi la terza corsia fu tolta perché era pericolosissima". In parallelo alle ipotesi di intervento attualmente in fase di studio (in primis il tutor su tre tratti, proposto dal consigliere serramazzonese Giorgio Quattrini), Bortolotti ricorda anche come sia possibile snellire il traffico e dividere le spese di viaggio con il car sharing: "La mia speranza, con l’istituzione del gruppo, era creare un’abitudine virtuosa per chi ha la comune necessità di raggiungere un luogo della pianura. In questa maniera, non solo si può ridurre il numero delle automobili in circolazione, ma è anche possibile creare un contatto umano che oggi è sempre più raro".

Riccardo Pugliese