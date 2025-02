"Nuova Estense, raddoppiare la carreggiata"

La Nuova Estense, ovvero la statale 12 Abetone Brennero nel tratto da Pozza fino a Pavullo, è risaputo è ormai inadeguata al traffico odierno. Non si contano gli incidenti che tutti i giorni o quasi vi si verificano. Proposte ne sono scaturite da parte di amministratori pubblici incalzati dai frequentatori di quell’arteria, principale via di comunicazione tra la pianura e la montagna del Frignano, costruita agli inizi degli anni Ottanta del Novecento in alternativa alla storica Via Giardini. Il consigliere Ferdinando Pulitanò (Fratelli d’Italia) ha inviato una sollecitazione alla giunta regionale proponendo di inserire il raddoppio della Nuova Estense, tratto Pavullo - Pozza di Maranello tra le priorità infrastrutturali della Regione Emilia-Romagna affinché sia ricompresa nel Programma ANAS -MIT 2023-2026. Per Pulitanò "il problema della viabilità che collega l’Appennino modenese con la pianura e in particolare con il capoluogo di provincia, da sempre sottostimato e negli anni peggiorato, è degno di diventare un caso di studio come esempio di viabilità disastrata e immobile da decenni e che costituisce un problema di sicurezza stradale sicuramente urgente. A ciò si aggiunge l’assenza della ferrovia che rende dunque l’automobile l’unico mezzo utilizzabile per gli spostamenti". Considerando anche la crescita del polo industriale Madonna dei Baldaccini-La Monta nei pressi di Pavullo, che ha comportato un aumento del traffico pesante, il consigliere di Fd’i sottolinea i numerosi rallentamenti registrati e i sorpassi che, seppure consentiti, rappresentano comunque un rischio ed evidenzia come quest’opera "non è stata segnalata dalla Regione Emilia-Romagna come intervento strategico regionale ai fini dell’inserimento nella prossima programmazione".

Da qui la risoluzione in cui si ricorda che "il governo del territorio è materia di trattazione regionale e l’inserimento di nuovi interventi nei prossimi piani pluriennali, oltre che da motivazioni tecnico ed economiche dettate dalle norme applicabili di settore, deve avvenire con il ‘concerto’ della Regione in cui ricade il tratto di strada su cui si intende intervenire" e pertanto sollecita un’intesa Stato-Regione fondata "sulla valutazione della compatibilità urbanistica e territoriale dell’opera progettata da svolgersi nell’ambito di apposite conferenze di servizi". Secondo il consigliere Ferdinando Pulitanò l’ampliamento della Nuova Estense, nel tratto Pavullo nel Frignano - Pozza di Maranello, darebbe una risposta all’attuale "viabilità disastrata e immobile da decenni e che costituisce un problema di sicurezza stradale sicuramente urgente".

w. b.