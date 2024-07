"Nuova giunta, rinnovamento e competenza"

"Rinnovamento e competenza". Sono i cardini sui quali il Sindaco di Sassuolo dice di aver formato la nuova Giunta, presentata ieri. "La città – ha detto Matteo Mesini - ha scelto il rinnovamento e il cambiamento come elementi premianti di questa nuova proposta politica al servizio della comunità e abbiamo voluto rispondere da subito: c’è una nuova generazione che entra in politica da protagonista, e metterà in campo energie e conoscenze per far compiere alla nostra città un salto di qualità". Oltre metà della squadra di governo ha meno di 40 anni, 4 assessori su 6 sono donne e la maggioranza degli assessori è alla prima esperienza in Giunta, come del resto lo è lo stesso Sindaco.

Con trascorsi al governo cittadino ci sono infatti solo Serena Lenzotti e Maria Savigni. Alla prima, già presidente del consiglio comunale e poi consigliere del pd vanno la carica di vicesindaco e le deleghe a politiche sociali, inclusività, sport e impiantistica sportiva, politiche giovanili mentre la seconda – vicesindaco dal 2009 al 2014 – assume su di sé istruzione, sostegno alle famiglie, politiche abitative e diritto alla casa. Terzo assessore in ‘quota pd’ David Zilioli, ingegnere, 54 anni, dirigente pubblico che seguirà pianificazione e sviluppo del territorio, mobilità e trasporti, infrastrutture. Non solo pd, però: Mesini ha voluto in squadra anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle affidando alla 39enne Chiara Tonelli l’assessorato alla sostenibilità ambientale ed un civico come Mara Pennacchia, 35 anni, eletta con la lista CityLab, lavori pubblici (cui fanno capo opere pubbliche e PNRR, manutenzioni e arredo urbano), partecipazione civica e quartieri, pari opportunità. Nomi che si erano rincorsi nei totogiunta dei giorni scorsi, tutti tranne uno, ovvero quello di Federico Ferrari, giornalista 36enne già Capo di Gabinetto della Provincia di Reggio, scelto come ‘tecnico’ da Mesini che gli ha assegnato le deleghe a politiche culturali e biblioteche, turismo, commercio e centro storico, comunicazione e grandi eventi, legalità, transizione digitale e AI. "Abbiamo voluto – ha aggiunto Mesini, che per sé ha tenuto bilancio, sicurezza e protezione civile, patrimonio, PUG, sviluppo economico e politiche del lavoro – distribuire le deleghe secondo le competenze di ognuno, ma ogni assessore lavorerà in sinergia con i suoi colleghi favorendo un proficuo confronto su ogni tematica". A completare la squadra anche un ‘consigliere delegato’ che pur non essendo titolare di un assessorato seguirà la sanità: si tratta di Rossano Dallari, medico classe 1952, eletto nelle liste del pd e anche lui già consigliere comunale, fino al 2009, per due legislature.

Stefano Fogliani