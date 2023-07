Nuova guardia medica Nelle prime tre notti gestite ben 600 chiamate

Oltre 600 chiamate gestite, provenienti da tutta la provincia: è positivo il bilancio – presentato durante la seduta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di venerdì scorso – relativo alle prime tre notti trascorse da quando è entrato in servizio, il 3 luglio scorso, il nuovo numero unico provinciale di Guardia medica (Continuità assistenziale) 800 032 032, attivo dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei giorni di sabato, domenica e tutti i giorni prefestivi e festivi. La seduta, aperta dagli interventi del presidente della Ctss e sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e dalla direttrice generale Anna Maria Petrini che hanno sottolineato come il lavoro svolto si innesti in un contesto di carenza di personale e di risorse, è stata l’occasione per presentare il progetto di riordino della Continuità assistenziale: come ha spiegato la direttrice sanitaria dell’Ausl Romana Bacchi, "la riorganizzazione è stata attuata per rafforzare il sistema e dare una risposta più completa ai cittadini, attraverso una gestione unica, ampia e sistematica, che dà garanzie maggiori in termini di sicurezza e di risposta". Il progetto coinvolge i medici di continuità assistenziale di tutto il territorio grazie a un accordo, siglato tra Azienda Usl di Modena e le sigle sindacali di categoria, che consente di fornire ai cittadini un’assistenza più appropriata e puntuale nei giorni e nelle fasce orarie in cui non sono in servizio i medici e pediatri di famiglia. "Il numero verde gratuito 800 032 032 – ha continuato Bacchi –, valido per l’intera provincia, corrisponde ad una centrale telefonica, collocata a Modena, dove si trovano medici competenti che rispondono in contemporanea ai cittadini da diverse postazioni utilizzando una piattaforma informatica che registra le telefonate. La centrale è il punto nevralgico del sistema: qui viene accolta la richiesta, viene attentamente valutato il bisogno e fornita la risposta più adatta. Il medico offre una consulenza specializzata con indicazioni precise che spesso riescono a risolvere il problema. In queste prime tre notti, tra il 60% e il 65% delle chiamate si è risolto con il consulto telefonico".