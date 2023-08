Nuova illuminazione al campo ’Baroni’

Al campo di calcio ’Baroni’ di via Mar Adriatico verranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria, con miglioramento dell’impianto di illuminazione, e l’associazione che dal 2021 gestisce la struttura, il Calcio Villa d’Oro Asd, potrà beneficiare di una proroga di sei anni della concessione: dal 31 agosto 2025 al 31 agosto 2031. Lo ha stabilito la giunta, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, approvando la delibera che, appunto, concede il via libera all’intervento proposto dalla Villa d’Oro, per un investimento a carico del gestore di oltre 60 mila euro, e il prolungamento della concessione alle stesse condizioni, con un canone annuo di 7.320 euro e un corrispettivo di gestione di 13.420 euro (Iva compresa).

La possibilità di prolungare la concessione, a fronte di un investimento sull’impianto, è prevista dalla convenzione sulla base della valutazione del riconoscimento dell’interesse pubblico. Oltre alla manutenzione straordinaria del terreno di gioco, i lavori prevedono il ’relamping’ dell’impianto di illuminazione, con sostituzione dei fari alogeni con lampade a Led. Dando l’ok al progetto, i tecnici del settore Lavori pubblici hanno indicato alcune prescrizioni per garantire la sicurezza degli appositi armadi che, alla base dei pali dell’illuminazione, contengono i comandi per attivare l’impianto.