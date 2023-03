Nuova Iride fallita, due condanne

Il fallimento della società portò ben cento dipendenti alla perdita del lavoro ma anche a distrazioni importanti di denaro. Ieri, per il fallimento e la bancarotta della importante ceramica Nuova Iride srl di Maranello, nel processo con rito abbreviato sono stati condannati a due anni e sei mesi i due imputati, ovvero gli amministratori di diritto della società. Pesanti i capi di accusa nei confronti dei due colleghi finiti alla sbarra: dalla distrazione di 21mila euro, alla ritardata richiesta di fallimento, all’operazione di affitto con clausola di acquisto – secondo l’accusa gravemente imprudente – fino alla dissipazione, per aver abbandonato il capannone dove c’era ancora l’attività produttiva. Da qui, ovviamente, la perdita del lavoro per tutti i dipendenti. Il pm aveva chiesto per i due imputati tre anni. La Società Nuova Iride Srl aveva sede a Maranello e gravitava nel mondo delle ceramiche, appunto. Gli imputati, nonostante la situazione in cui versava la società, avevano ceduto la stessa, consapevoli delle disastrose perdite, agli acquirenti. Gli acquirenti si sono poi costituiti parti civili al processo dopo che, nel 2019, la ceramica era inevitabilmente fallita. (Il passaggio era avvenuto solo qualche mese prima). Alla parte civile è stata riconosciuta una provvisionale di un milione e mezzo di euro.