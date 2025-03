Nuova isola ecologica in zona Lame. Vinto il bando da 350mila euro

Una nuova isola ecologica sorgerà a Zocca nella zona artigianale delle Lame. Sarà finanziata con i 350mila euro che l’Amministrazione comunale ha ottenuto dall’Agenzia Regionale per il Servizio Rifiuti, risorse erogate al Comune attraverso il Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti - linea Montagna, che ha visto il finanziamento di 43 diversi progetti per un totale di 4,8 milioni di euro.

Zocca aveva partecipato a questo bando relativo all’annualità 2024 per cercare di ottenere risorse utili alla realizzazione di questo centro di raccolta, essendo rimasto uno dei pochi comuni della regione ad esserne ancora sprovvisto.

"È un risultato molto importante per l’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco Federico Ropa -, che ci dà la possibilità di poter finalmente realizzare la tanto attesa isola ecologica. Parliamo di un servizio per tutti i cittadini e non di una semplice struttura, che ci permetterà finalmente di poter rispondere anche a Zocca all’esigenza di poter conferire e riciclare rifiuti domestici di ogni natura.

I cambiamenti in atto nel sistema di raccolta portano ad una sempre maggiore differenziazione e riciclo dei rifiuti domestici, ma sono difficilmente attuabili pienamente senza questo servizio. Anche Zocca sta vivendo criticità dovute al nuovo sistema di raccolta ma sicuramente l’isola ecologica potrà contribuire a migliorare il conferimento di diverse tipologie di rifiuti che troppo spesso troviamo abbandonate a bordo strada".

Quello dell’isola ecologica a Zocca è un problema annoso che ha subito nel tempo l’assenza di questo fondamentale servizio a fronte di due diversi tentativi di realizzazione di isole ecologiche da parte delle passate Amministrazioni, tutti andati a vuoto.

"Nella passata Amministrazione – spiega Ropa -, per cercare di dare una risposta concreta, abbiamo istituito in accordo con il gestore Hera il servizio di isola ecologica itinerante su tre frazioni ma si tratta di un servizio utile ma incompleto. Con questo finanziamento invece possiamo realizzare un’isola ecologica moderna e attrezzata per rispondere a tutte le esigenze degli utenti. Da sempre riteniamo che il luogo più idoneo per realizzare l’isola ecologica sia all’interno di un’area artigianale, e per questo sin dal nostro insediamento ci siamo mossi per costruire questo impianto in zona Lame".

