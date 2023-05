Nuova Lambruscolonga, stasera il taglio del nastro

Taglio del nastro questa sera alle 19 in Piazza San Francesco per la prima edizione Modena WineFood Valley e 19ª edizione Lambruscolonga. A partire dalle 18 e fino alle 18 di sabato 6 maggio il centro storico di Modena ospiterà infatti la prima edizione del ’Modena WineFood Valley’ promosso da Confesercenti Modena e organizzato dalla Lambruscheria. Per l’occasione la Lambruscolonga 2023 raddoppierà su 2 giornate di tour gastronomici con tantissime novità e un programma ricchissimo. Al taglio del nastro saranno presenti come di consueto autorità cittadine, tra cui dell’assessora Ludovica Carla Ferrari con i rappresentanti di Confesercenti, delle cantine vinicole, dei locali aderenti e dei partner, assieme allo staff organizzatore che brinderà all’avvio col nuovo Lambrusco Fizz della Cantina della Volta, preparato dal barman Ghidda. Subito dopo prenderà il via la kermesse, che inizierà con con la presentazione delle opere di Lorenzo Lunati – che regalerà alla città un percorso tra le emozioni – assieme ad artisti e performer. A seguire i salotti letterari in collaborazione con Buk Festival, lo street artist Drew, la musica di Lalo Cibelli, le opere d’arte di Space Gallery, l’arte di Giordano Cestari, per poi chiudere la serata in Piazza Roma e Largo san Giorgio con gli Onirica in concerto. Sabato l’evento prosegue con la prima Lambruscolonga Brunch, con i biglietti ad esaurimento posti su www.lambruscolonga.it.