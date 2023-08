Nuova materna all’avanguardia: alimentata solo con energia solare

Nuovo intervento di edilizia scolastica in vista per Montale Rangone, che vuole candidarsi sempre più, come è espressa volontà dell’amministrazione comunale, a diventare un "paese per famiglie". È stata infatti completata la fase di progettazione di una nuova scuola materna, che verrà realizzata nel polo scolastico di piazza Montessori, nell’area dove sono già presenti la scuola primaria e l’International School, e che si trova non lontano dal centro sportivo e dalla zona in cui sorgerà anche il nuovo asilo nido d’infanzia.

A dare notizia di questo nuovo progetto è una nota dello stesso Comune di Castelnuovo Rangone, che specifica: "Saranno realizzate sei sezioni, per un totale di 150 nuovi posti, in un lotto di 6.100 metri quadrati tra struttura coperta e verde. Una scuola progettata secondo i più moderni criteri costruttivi in materia di efficienza energetica. Sarà un edificio Nzeb (sigla che sta per ’Nearly zero energy building’, ovvero una costruzione ad elevata efficienza energetica) realizzato interamente in legno, particolarmente performante tanto nella risposta sismica, quanto nel risparmio energetico, al punto da raggiungere l’autosufficienza energetica, utilizzando come unica fonte l’energia solare. Già candidato ai fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) – prosegue la nota del Comune – per l’intervento l’amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone è pronta a un investimento complessivo di quasi 6 milioni di euro, oltre 140.000 solo per la progettazione esecutiva". Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone, commenta: "L’attuale struttura non riesce a rispondere alle richieste in aumento delle nuove famiglie che decidono di venire ad abitare a Montale. A partire da questa evidenza nasce la scelta di investire su questa nuova scuola, che offrirà una maggiore capienza, pari a circa 150 alunni, e renderà più attrattivo il territorio montalese".

Il primo cittadino continua: "Grazie ai fondi del Pnrr riusciremo a realizzare anche un nuovo nido d’infanzia, che aumenterà sensibilmente la ricettività del servizio. In questi anni il polo educativo e sportivo di Montale è cresciuto e la nuova materna non è altro che un nuovo tassello, il quale contribuirà a comporre il mosaico che abbiamo in mente, ovvero un’offerta educativa completa da 0-14 anni per i bambini di Montale, sempre più paese per famiglie".

Marco Pederzoli