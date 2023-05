Nuova moschea e Polo Conad "Il Comune sottovaluta i rumori"

"Visti i 500 passaggi di camion frigo giorno e notte, l’attesa di non meno di 1000 fedeli e i tantissimi progetti che porteranno aumenti rilevanti di traffico nel nostro quartiere, crediamo sia il caso di ribadire a gran voce quanto sia necessario l’adeguamento della dotazione di verde che lo stesso Pug evidenzia come un elemento di criticità". Dati alla mano i residenti riuniti nel comitato Villaggio Europa-rione Sacca invocano ancora una volta la necessità di estendere gli spazi eco-sostenibili di un quartiere destinato a finire sempre più sotto pressione.

La considerazione parte dalla circostanza che qualche giorno fa sono stati pubblicati sul sito del Comune i documenti sul piano particolareggiato del comparto ex Mercato Bestiame tra cui il documento denominato ’Integrazioni alla valutazione di clima acustico’, la previsione del rumore futuro che ci sarà nell’area. In base a questa relazione previsionale, vengono poi stabilite diverse misure di mitigazione per chi abiterà o frequenterà la zona. "Diversi dati relativi al traffico minimizzano e sottostimano l’impatto sul quartiere", protesta il comitato.

Nel calcolo che è stato fatto infatti si evince come "i veicoli e i tir siano stati divisi in un arco temporale di 16 ore, ignorando totalmente il fatto che tali flussi non siano costanti nel corso della giornata, ma piuttosto siano concentrati in specifiche fasce orarie, corrispondenti all’arrivo e alla partenza degli automezzi pesanti e dei dipendenti".

Proseguendo nel documento, si parla anche degli effetti del luogo di culto che potrebbe venire realizzato all’interno dell’area ex Pro latte. "Anche in questo caso il calcolo dell’impatto degli automezzi dei fedeli su via Finzi risulta fuorviante. Non solo si stima che la metà dei 1000 fedeli previsti arrivino a piedi o in bicicletta, ipotesi di cui ignoriamo le fondamenta, ma, anche in questo caso, il calcolo dei veicoli medi orari viene effettuato dividendo semplicemente per 16 ore il dato totale, ignorando l’afflusso simultaneo (nell’ora di pranzo e nell’ora serale) di tutti i fedeli il venerdì, giorno lavorativo". Così come si sottovaluta come "la futura Moschea sarà una di interesse provinciale. Nell’orario della pausa pranzo lavorativa, molte persone infatti si recano a Modena da Sassuolo e da città limitrofe per poter partecipare alla preghiera".