"Nuova palazzina a servizio di due scuole"

Un edificio molto atteso e inaugurato in un giorno simbolico: l’inizio del nuovo anno scolastico. Ufficiale taglio del nastro, ieri mattina, per l’ampliamento del polo scolastico superiore ‘Fanti – Da Vinci’, che ospita classi di entrambi gli istituti. L’intervento ha avuto un costo complessivo di tre milioni e 125mila euro, finanziati in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione e da risorse proprie della Provincia, che sono stati assegnati al Consorzio Integra e che sono eseguiti dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia.

I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule (9 per piano) destinate all’attività didattica e laboratori (al secondo piano, cui ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi) di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, in grado di ospitare complessivamente circa 500 studenti. In particolare, il piano terra è destinato al liceo, mentre il piano ospita il Da Vinci e, grazie a ingressi e percorsi indipendenti, è garantita la piena autonomia tra le due scuole.

Presenti, oltre ai due dirigenti ‘padroni di casa’, Alda Barbi del Fanti e Marcello Miselli del Da Vinci, le presidi degli altri istituti superiori, le autorità civili, militari e religiose. "Questo non è solo un edificio – ha dichiarato il presidente della Provincia, Fabio Braglia – ma un luogo in cui si intrecceranno vissuti, relazioni, sapere, dove i ragazzi stringeranno nuove amicizie e riceveranno gli strumenti per affrontare al meglio le sfide del domani". Anche il sindaco Riccardo Righi ha parlato di "un investimento per il futuro. Se gli spazi sono fondamentali, è l’educazione che rappresenta il vero pilastro della nostra comunità".

"Ambienti belli, accoglienti e funzionali alla didattica", ha aggiunto il consigliere regionale Luca Sabbatini. Tanti i ringraziamenti: "Questo polo è stato lungamente atteso, ma le cose belle richiedono tempo - ha esordito la Barbi del liceo -. A chi ci dice che siamo troppi, ricordo che Fanti e Vinci sono scuole accoglienti e che, nei limiti della sicurezza, continueranno a essere aperte a chi lo vorrà". Anche Miselli del Da Vinci ha espresso riconoscenza "per coloro che hanno contributo al raggiungimento di questo importante risultato".

Prima del taglio del nastro, della benedizione da parte di monsignor Gildo Manicardi e della visita degli spazi, hanno preso la parola i rappresentati degli studenti dei due istituti: "Per noi oggi è un giorno di festa. Questo (il ‘Fanti 2’, lo ha definito lo studente del liceo) è uno spazio fondamentale per noi, e per chi verrà dopo di noi, e come tale siamo tutti tenuti a trattarlo con amore, avendone cura e rispetto".

Maria Silvia Cabri