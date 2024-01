Nuova palestra alle don Milani: "Strutture sportive tra le priorità"

Il ‘Natale dell’Atleta’, celebrato a Formigine poco prima di Natale, porta in dono una rinnovata palestra alle primarie ‘Don Milani’ di Casinalbo. "Questa palestra – il commento del sindaco Maria Costi – non è solo un luogo di pratica sportiva, ma un punto di incontro tra generazioni. Questo progetto, oltre a promuovere la salute e la socializzazione, è un esempio tangibile di quanto possiamo raggiungere quando cittadini, associazioni e istituzioni lavorano insieme per il bene comune". L’intervento ha riguardato, nello specifico, il rifacimento di circa 560 metri quadrati di pavimentazione multiuso che consente lo svolgimento di molteplici discipline sportive quali pallavolo, basket, calcetto e pattinaggio. Una pavimentazione di ultima generazione, sicura per gli atleti a tutti livelli: da una parte la sua elasticità permette di assorbire l’impatto dei movimenti e di conseguenza ridurre i traumi muscolari, dall’altra le qualità antibatteriche dei materiali in cui è realizzata garantiscono il massimo dell’igiene. Oltre ai lavori sulla pavimentazione, l’intervento ha riguardato anche la tinteggiatura, realizzata con l’aiuto di cittadini e associazioni, mentre la PGS Fides, che gestisce lo spazio, ha acquistato con fondi propri nuovi pali e nuova rete e ristrutturato gli spogliatoi.

"Con la palestra delle Don Milani chiudiamo simbolicamente un anno di lavori nelle strutture sportive del territorio, rendendo anche questa struttura, utilizzata in orario scolastico dagli alunni della don Milani e in orario pomeridiano e serale dalla PGS Fides, più fruibile e performante".