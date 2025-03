"Nuova palestra Carducci, per la scuola e per la città"

Dopo sette anni di attesa le scuole medie ’G.Carducci’ hanno -di nuovo- la loro palestra. Abbattuta e riprogettata per essere moderna, antisismica e sostenibile, la nuova struttura dell’Istituto Comprensivo n.5 precede di poco la riapertura del teatro adiacente, e alla presenza di studenti e istituzioni ieri è stato ufficialmente tagliato il nastro dal sindaco Mezzetti. "È un momento di felicità – commenta la direttrice scolastica Maria Tedeschi – Dopo anni di attesa finalmente viviamo la rinascita della palestra in uno degli ambienti più belli della città. Negli ultimi anni e dopo un momentaneo stop ai lavori gli studenti si sono appoggiati alle sale della polisportiva ‘’Gino Nasi’’, e di sicuro il tragitto è stato sempre un momento di divertimento per loro -chiosa-, ma ora la scuola può offrire loro uno spazio sicuro e fruibile a ogni ora".

Lo spazio, 1000 metri quadri di parquet, con 260 posti in tribuna e 6 spogliatoi, è anche abilitato ai tornei di serie C della pallacanestro. Non saranno solo gli studenti a goderne, infatti "il nuovo spazio sarà fruibile da tutta la cittadinanza: nel pomeriggio sarà aperto alle associazioni sportive per gli allenamenti" commenta il sindaco. "Modena è una città che primeggia in Italia per numero di strutture sportive e per numero di cittadini -specialmente giovani- che praticano sport. È un primato che ci teniamo a incoraggiare e mantenere".

"È anche un investimento per il futuro – sottolinea l’Assessore ai lavori pubblici Giulio Guerzoni – noi abbiamo costruito i muri, ma sta ai giovani animare e vivere queste pareti". Alla presentazione erano presenti anche l’ex sindaco Muzzarelli, sotto il quale sono partiti i lavori, e l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, che si è unito agli auguri di ‘’buon lavoro e buono sport’’ da parte delle istituzioni intervenute, sottolineando proprio come "la scuola nella storia di Modena ha avvicinato gli studenti -me compreso, alle Ferraris- all’attività sportiva, e anche grazie all’impegno dei professori da Anderlini in poi, ha cresciuto campioni e appassionati". Al coro si uniscono gli assessori Andrea Bortolomasi e Federica Venturelli, onorati di partecipare alla "restituzione di uno spazio migliore alla città e di investimento per il futuro". Ripreso subito il possesso dello spazio gli studenti hanno presentato uno spettacolo di ballo e un piccolo concerto in cui si è suonato anche il ‘’Ti amo’’ di Tozzi -Inno non ufficiale dell’istituto- e una dimostrazione di tchouckball. Questo sport, nato in Svizzera con la filosofia del ‘’let play: lascia giocare’’, privo di contatto e basato sul rispettare l’azione dell’avversario -e l’avversario- "ricalca i principi dell’educazione: insegna il rispetto ma allena i riflessi, valorizza la collaborazione e anche nel prevedere le mosse dell’avversario, l’empatia", commentano i professori. "Imparare giocando, giocare imparando" conclude Lucchetta.

Francesco Lolli