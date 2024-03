Nuova palestra e piscina, pronte in estate

Fra luglio e agosto è prevista la consegna della nuova palestra del Centro sportivo di Finale. E sempre in estate dovrebbe riaprire anche la piscina esterna, attesa da tempo. Lo hanno annunciato gli amministratori comunali durante un’assemblea dedicata appunto alla situazione degli impianti sportivi. Insieme ai tecnici erano presenti il sindaco Claudio Poletti, l’assessore allo sport Anna Baldini e il consigliere delegato per il Centro sportivo Davide Ratti. Xxx Per la nuova palestra – è stato assicurato – il cantiere (per un importo di un milione e 800mila euro) procede rispettando il cronoprogramma: a breve arriveranno le strutture e gli elementi prefabbricati e si inizierà con il montaggio. Si valuteranno alcune soluzioni tecniche soprattutto per la pavimentazione.

Ai primi di marzo riprenderanno poi i lavori per la piscina esterna che dovrebbero concludersi in tempo utile per consentire la riapertura estiva: lo stanziamento è di circa 225mila euro, con una quota dai fondi per la ricostruzione e una del Comune. Per quanto riguarda invece la piscina interna, giovedì 7 marzo la commissione esaminerà la documentazione prodotta dall’impresa che si è aggiudicata i lavori di riqualificazione (primo stralcio, circa un milione e 50mila euro). Se non vi saranno imprevisti, la riapertura dell’impianto è attesa per settembre - ottobre. Xxx Sono in vista interventi anche per le aree esterne: sono a disposizione due milioni e 400mila euro per ripristinare entrambe le piste di pattinaggio, realizzare un nuovo campo da tennis e riqualificare quelli esistenti. Dove sorgeva la tribuna con gli spogliatoi, demolita nel post terremoto, potrebbero sorgere due campi da padel, le sedi per le associazioni sportive, un bar e una tribuna rimovibile. Il vicesindaco Michele Gulinelli ha poi annunciato l’imminente conclusione dei lavori di rifacimento della copertura della palestra ex bocciofila, danneggiata dalla grandine di agosto. Si è progettata anche la realizzazione di due impianti all’aperto (un campo da basket accanto alla palestra di viale della Rinascita e uno da beach volley a Massa Finalese) con un investimento di 170 mila euro.

s. m.