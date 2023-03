"Nuova palestra, parte il cantiere ma mancano i soldi per gli arredi"

S’infiamma la polemica tra opposizione e maggioranza sulla nuova palestra prevista al Poggio. "Nel primo stralcio di lavori – denuncia il consigliere Angelo Pasini a nome di Vignola per Tutti, Lega e FdI – non c’è un soldo per arredi e attrezzature sportive. Non si costruiscono parcheggi e opere esterne. I bagni e gli spogliatoi sono previsti al grezzo, e non è previsto nemmeno l’allaccio alla pubblica fognatura. Non sarà realizzato il blocco dei locali accessori: uffici, ripostigli, etc., che si prevede di costruire con il secondo stralcio. Quanti soldi pubblici sprecati! Dalla cifra di 2.650.000 euro del primo stralcio, in realtà, ne mancherebbero 350.000 del contributo mutuo Bei che la Giunta sembra abbia definitivamente perduto, causa anche il tira e molla con l’ex appaltatore, al quale è stato prima risolto e poi reintegrato più volte il medesimo contratto d’appalto. Ancora non sappiamo neanche se sarà applicata e in quale entità la penale contrattuale. Anche perché a seguito della scelta di trasferire il cantiere della palestra da Via per Sassuolo all’area verde alberata a ’Il Poggio’ in via Montanara, la Giunta non è indenne da eventuali contestazioni. Tuttavia, la tranche mutui Bei 2015 è scaduta a novembre 2021, e rendicontata dalla Regione al Ministero a marzo 2022. Ciò nonostante la Giunta a dicembre 2022 ha disposto l’appalto ex novo dei lavori della nuova palestra, riservandosi però di ridurre poi, se necessario, di 350.000 euro il quadro economico del progetto una volta affidati i lavori. Contabilità creativa…Si pensava di rimediare a tutto ciò con il ribasso d’asta, ma la voragine dei 350.000 euro crediamo crei qualche problema".

La sindaca Emilia Muratori replica: "Si parla di una nuova palestra a Vignola dal 2015; questa amministrazione ha annunciato che la farà! Le minoranze continuano a disseminare insinuazioni infondate quando dovrebbero gioire insieme ai cittadini: che ci sia finalmente una data per l’inizio dei lavori (entro fine maggio, ndr) dovrebbe essere infatti motivo di condivisione. Ma tant’è… Ripetiamo, quindi, per l’ennesima volta: la palestra si farà al fianco del Centro sportivo ’Il Poggio’, per vicinanza alle scuole e omogeneità di funzioni, in modo che l’area ancora libera a fianco del Polo della sicurezza possa essere occupata dalla futura caserma dei carabinieri. Non è vero che ci sia stato spreco di denaro pubblico.

I 350.000 euro derivanti dai mutui Bei sono considerati nel piano economico per il semplice fatto che non sono mai stati revocati. Si procederà per due stralci funzionali perché, a causa dell’incremento dei costi dei materiali, anche gli ulteriori 480.000 euro che questa amministrazione ha ottenuto dalla Regione non saranno comunque sufficienti a coprire l’aumento dei costi.

Quanto ai rapporti con la ditta, se la precedente amministrazione aveva aperto un pre-contenzioso, noi l’abbiamo invece risolto…Siamo qui per risolvere problemi, non creiamone artificialmente dei nuovi!".

Marco Pederzoli