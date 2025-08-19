Nuova Pedemontana, sensi unici per lavori

A partire da oggi, tra i territori di Spilamberto e Castelvetro di Modena, lungo strada provinciale Nuova Pedemontana inizieranno lavori di manutenzione straordinaria per i ripristini della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lugazzo e la rotatoria di via Sant’Eusebio, per uno sviluppo complessivo di circa un chilometro.

Ad annunciarlo è stata la Provincia di Modena, proprietaria della strada. "Per tutta la durata delle lavorazioni, che si concluderanno entro venerdì 22 agosto – spiegano dalla Provincia – saranno attivati dei sensi unici alternati regolati all’altezza del cantiere mobile. L’intervento, finanziato con fondi regionali Fsc (Fondo sviluppo e coesione) è stato aggiudicato alla ditta Franzoni e Bertoletti srl di Mantova e sarà realizzato da Frantoio Fondovalle srl di Montese e da Progetto Segnaletica srl di Modena".

Nell’ambito del medesimo appalto, oltre all’intervento sulla Nuova Pedemontana è prevista anche una serie di manutenzioni su altre strade provinciali. In particolare, saranno interessate, nelle prossime settimane, la strada provinciale 3 "Via Giardini", la provinciale 4 "Fondovalle Panaro", la strada provinciale 16 di Castenuovo, la provinciale 42 dell’Abetone e del Brennero, la strada provinciale 324 "del Passo delle Radici", la strada provinciale 486 di Montefiorino e la strada provinciale 569 di Vignola.

"L’importo complessivo di tutti gli interventi – spiegano dalla Provincia – è di due milioni di euro e, anche per gli interventi successivi, sono previsti dei sensi unici alternati regolati da movieri o semafori.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una gestione complessiva di 924 chilometri".

Se, da una parte, queste manutenzioni straordinarie saranno molto funzionali alla sicurezza del traffico, rimane proprio nel tratto oggetto d’intervento il problema ancora irrisolto dell’abbandono dei rifiuti. Anche nelle ultime settimane non sono mancate segnalazioni di varia immondizia (compresi diversi oggetti ingombranti) abbandonata al lato della strada Pedemontana. Qui Hera, per competenza, non può intervenire, per cui la pulizia (già effettuata in passato) deve essere organizzata, attualmente, a spese della Provincia, ovvero con fondi pubblici.

Marco Pederzoli