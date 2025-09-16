Nuova piazza Roma, al via i lavori

Con l’inizio della posa del cantiere si è dato avvio ieri ai lavori che interesseranno piazza Roma, la seconda delle storiche piazze locali. "Il progetto di avanzamento del cantiere – ha ricordato la sindaca Marika Menozzi - è stato presentato a residenti e commercianti a fine luglio: un passaggio importante per condividere con la comunità tempi e modalità di intervento. Con questo cantiere diamo avvio a un percorso importante di riqualificazione. Piazza Roma cambierà volto". Una scelta non apprezzata da tutti, soprattutto, perché riduce i posti auto presenti e che si configura in discontinuità con il contesto della piazza. Se ne prevede la completa riorganizzazione, salvaguardando tuttavia 82 posti auto e la realizzazione di uno spazio destinato a luogo di incontro, aggregazione ed eventi. "Il progetto da 2,5 milioni di euro, che rientra nel Piano Organico di rigenerazione urbana – afferma Menozzi - darà al nostro paese una piazza più bella, più vivibile e più sicura: con nuove pavimentazioni, arredi urbani, spazi verdi, parcheggi riorganizzati e una pista ciclabile". Il cantiere durerà circa due anni, ma sarà organizzato per nove lotti funzionali, così da ridurre il più possibile i disagi.

Alberto Greco