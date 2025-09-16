La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaNuova piazza Roma, al via i lavori
16 set 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Nuova piazza Roma, al via i lavori

Nuova piazza Roma, al via i lavori

Concordia, parte il restyling degli spazi. Il cantiere durerà due anni.

Concordia, parte il restyling degli spazi. Il cantiere durerà due anni.

Concordia, parte il restyling degli spazi. Il cantiere durerà due anni.

Per approfondire:

Con l’inizio della posa del cantiere si è dato avvio ieri ai lavori che interesseranno piazza Roma, la seconda delle storiche piazze locali. "Il progetto di avanzamento del cantiere – ha ricordato la sindaca Marika Menozzi - è stato presentato a residenti e commercianti a fine luglio: un passaggio importante per condividere con la comunità tempi e modalità di intervento. Con questo cantiere diamo avvio a un percorso importante di riqualificazione. Piazza Roma cambierà volto". Una scelta non apprezzata da tutti, soprattutto, perché riduce i posti auto presenti e che si configura in discontinuità con il contesto della piazza. Se ne prevede la completa riorganizzazione, salvaguardando tuttavia 82 posti auto e la realizzazione di uno spazio destinato a luogo di incontro, aggregazione ed eventi. "Il progetto da 2,5 milioni di euro, che rientra nel Piano Organico di rigenerazione urbana – afferma Menozzi - darà al nostro paese una piazza più bella, più vivibile e più sicura: con nuove pavimentazioni, arredi urbani, spazi verdi, parcheggi riorganizzati e una pista ciclabile". Il cantiere durerà circa due anni, ma sarà organizzato per nove lotti funzionali, così da ridurre il più possibile i disagi.

Alberto Greco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata