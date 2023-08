Nuova Ponente, istituito il limite dei 50 kmorari

In via Nuova Ponente, nel tratto dal cavalcavia autostradale al confine con il Comune di Correggio, sarà istituito il limite di velocità dei 50 chilometri orari: lo stabilisce, "per motivi di sicurezza", un’ordinanza considerate le caratteristiche della strada e anche le proposte giunte da cittadini. La strada – spiega il Comune – è stretta e tortuosa, quindi non compatibile con una velocità superiore ai 50 kmh, però essendo extraurbana potrebbe essere percorsa anche ai 90 in assenza di diversa segnaletica.

Il provvedimento sarà efficace appena verranno installati i cartelli stradali in entrambe le direzioni di marcia: all’inizio del territorio carpigiano per chi arriva da Correggio, a metà del tratto per ricordarne la continuazione, e alla discesa del cavalcavia per chi viaggia verso Correggio.