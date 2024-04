Nuova raccolta differenziata. Infopoint al mercato del giovedì

Saranno allestiti presso il mercato del giovedì gli infopoint del Gruppo Hera in cui i cittadini di Sestola potranno chiedere informazioni sull’avvio della nuova raccolta differenziata. Il gazebo della multiutility sarà posizionato nei pressi di piazza Passerini il 4, l’11 e il 18 aprile, dalle 9 alle 13: qui sarà possibile anche ritirare il kit per conferire correttamente i rifiuti, sempre disponibile anche presso la stazione ecologica (il giovedì dalle 9.30 alle 12). Inoltre, dal 29 aprile i nuovi cassonetti informatizzati per conferire l’indifferenziata saranno apribili solo con la carta Smeraldo, che va posizionata sul sensore indicato sul contenitore. Una volta "passata" la tessera, si aprirà automaticamente il cassetto in cui inserire il sacchetto, che deve essere di dimensioni adeguate all’apertura. Per chiudere il cassetto, è necessario utilizzare la pedaliera. A Sestola, in tutto il territorio comunale, il sistema è stradale: i punti di raccolta dei rifiuti comprendono i contenitori necessari per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. Questi contenitori rimarranno ad accesso libero e sono dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo il cassonetto dell’indifferenziato sarà apribile a partire dalla fine di aprile con la carta Smeraldo. Nelle zone residenziali e nelle principali frazioni sono presenti anche i cassonetti per verde e organico. Nel forese si promuove invece il compostaggio domestico dell’organico invitando i cittadini a ritirare gratuitamente la compostiera alla stazione ecologica.