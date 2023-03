Nuova raccolta rifiuti, dubbi del Pd a Pavullo: "Cittadini impreparati"

La ‘rivoluzione’ della raccolta rifiuti, già partita e sperimentata in diverse aree della provincia, presto toccherà anche il territorio di Pavullo, con cambiamenti di "enorme rilevanza per i cittadini" e nuovi cassonetti esclusivamente apribili con una personale tessera magnetica. "Un cambiamento che però non è stato in alcun modo preparato in questo anno e mezzo dalla giunta Venturelli e che, inoltre, rischiamo di attraversare senza un assessore all’Ambiente". Ad alzare interrogativi sulla rivoluzione – le cui prime fasi partiranno a maggio – è il segretario del Pd di Pavullo, Matteo Manni. "In un paese in cui la quantità di raccolta differenziata ha avuto un crollo durante la passata amministrazione dal 56% al 49,5% del 2021, non possiamo sottoporre i cittadini a tale cambiamento senza che siano informati".

r.p.