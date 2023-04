Nuova raccolta rifiuti, ecco la ’road map’

Cambierà presto parzialmente il servizio di raccolta dei rifiuti anche nei comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano. Ad annunciarlo è stata Hera, gestore del servizio, che spiega: "I gruppi di cassonetti saranno accorpati aggiungendo, in ogni batteria, tutti i contenitori per la raccolta differenziata".

Il cassonetto dell’indifferenziato avrà un’apertura informatizzata e potrà essere aperto solo attraverso l’uso di una tessera, la cosiddetta Carta Smeraldo. Questa verrà consegnata a tutti i cittadini a prescindere dalla zona di residenza. I contenitori per la raccolta differenziata rimarranno ad accesso libero e saranno dotati di feritoieoblò per limitare il conferimento di materiale non conforme. Per presentare come cambia il servizio saranno aperti tra oggi e domani in tutti i comuni coinvolti dei punti informativi, fino al 13 maggio.

A Prignano è in municipio, a Palagano in via XXIII Dicembre 127, a Montefiorino presso lo Iat in via Dante Alighieri e a Frassinoro in municipio. Presso ciascuna delle ’Case Smeraldo’ le famiglie e le attività produttive potranno ritirare le attrezzature necessarie per la separazione e il conferimento dei rifiuti secondo le nuove modalità previste, che comunque verranno introdotte solo a partire dal mese di aprile.