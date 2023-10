Nuova scuola a Marano, è scontro politico sui finanziamenti

Prosegue a Marano lo scontro politico sul tema caldo della nuova scuola elementare, il cui cantiere è stato avviato da alcune settimane. "Esprimo grande soddisfazione – interviene il presidente del consiglio comunale, Christian Tondi (nella foto) - nel riscontrare gli apprezzamenti, da parte dei gruppi consiliari di minoranza, al progetto della nuova scuola nel parco. Si tratta di un importante risultato, frutto del lavoro intenso e accurato svolto dai progettisti, coadiuvati dalla nostra area tecnica comunale, alla quale va il mio ringraziamento. Sulle criticità sollevate abbiamo fornito a più riprese delle risposte esaustive. Sulla questione parcheggi il nuovo edificio scolastico potrà utilizzare sia i parcheggi della scuola materna Collodi, sia quelli adiacenti al Teatro di Kia. Inoltre, gli accessi alla scuola saranno diversificati proprio per agevolare i genitori nella gestione dei figli nel momento del ritiro. Per quanto riguarda invece la viabilità, questa opera si inserisce all’interno di un percorso di modifiche alla circolazione del traffico...Una scuola nuova, sicura e accogliente, una palestra funzionale, un progetto che rappresenta un investimento sulle nuove generazioni: peccato che le nostre minoranze continuino con polemiche pretestuose, mirate alla ricerca di consenso elettorale".

Ma le opposizioni non ci stanno e, in una nota congiunta, replicano: "Spiacenti che il dott. Tondi abbia travisato una valutazione su un progetto per il quale si dà merito allo studio del progettista, non certo alla posizione. Le criticità sono i parcheggi, pochi e che non possono essere condivisi con l’asilo Collodi e altri già esistenti". Poi, sempre le opposizioni sottolineano il tema dei fondi per questa scuola: "I finanziamenti Pnrr hanno vincoli e tempistiche obbligatori per essere ottenuti. Occorre demolire la scuola esistente ed è obbligo demolire la "Palestra De Amicis"; ma questa palestra dove si trova? Come e dove si potranno reperire finanziamenti per spese tecniche e opere? Con quali tempistiche? Ci saranno altri mutui? Servono subito risposte per colmare il vuoto di informazioni e per mettere al corrente i maranesi e chi si vorrà candidare come futuro sindaco. Comunque è iniziata la campagna elettorale del dott. Tondi".

