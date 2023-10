"Nuova scuola, nessun rischio"

Interviene anche il capogruppo della maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale, Christian Tondi, sulla polemica sollevata dal consigliere regionale della Lega Simone Pelloni riguardo la nuova scuola elementare. Secondo Pelloni, la nuova scuola rischia di non accedere ai fondi Pnrr se non sarà effettuato e finanziato il progetto per abbattere quella vecchia. "Non è la prima volta – sottolinea Tondi – che il consigliere regionale Pelloni si interessa delle questioni maranesi. La nostra comunità scolastica ricorda bene il suo interesse per il progetto di educazione all’affettività che lo ha visto contrapporsi a molti genitori. Anche questa volta Pelloni, probabilmente alla ricerca di qualche consenso elettorale in più, decide di interessarsi nuovamente del nostro territorio. Bene ha fatto il sindaco Galli a sottolineare l’importanza del lavoro che questa amministrazione ha svolto nell’ottenere un risultato così importante, come la scuola nuova. Sulla questione Pnrr non c’è alcun rischio: il quadro economico che si è definito dopo l’aggiudicazione della gara e l’ottenimento di nuove risorse economiche ci permette di affrontare con serenità anche la riqualificazione del parco delle bocce".

m.ped.