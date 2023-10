Nuova sede per il Punto prelievi

Hanno preso il via ieri le attività del Punto prelievi di Mirandola nella nuova sede al Centro servizi di via Lino Smerieri 3, ingresso 1. "Il cambio di sede – fa sapere l’Ausl – non comporterà alcuna variazione di volumi d’attività, giorni, orari e modalità di accesso al servizio per i cittadini. Le attività si concentreranno al piano terra del Centro servizi, edificio a fianco dell’ospedale.

Lo spostamento è temporaneo: proseguono infatti i lavori di ristrutturazione del Punto Prelievi definitivo presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, la cui conclusione è prevista per fine anno, con il rifacimento completo di diversi locali, tra cui accettazione, sale d’attesa, stanze prelievo e servizi igienici".