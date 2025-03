Nuova seggiovia a Pievepelago, Fd’I: "Già sprecati 1,8 milioni"

Neve fresca in quota e basse temperature hanno permesso la riattivazione degli impianti d’innevamento sul Cimone, fanno ben sperare per la prosecuzione della stagione sciistica. Se il bilancio sarà favorevole nel Comprensorio del Cimone e nelle stazioni delle Piane di Mocogno e Boscoreale di Piandelagotti, nell’Appennino modenese vi sono state due stazioni rimaste ‘a secco’ nonostante l’abbondanza di neve: S.Annapelago e Montecreto. A Montecreto ad inizio dicembre il neo-sindaco Giuseppe Ballotti annunciò il prolungamento lavori del nuovo impianto, sperando nell’ultimazione entro l’autunno.

A S.Annapelago invece a inizio dicembre Snow Service ha rinunciato alla gestione: "Nonostante i nostri sforzi, la mancanza di un caposervizio si è rivelata un ostacolo insormontabile", facendo ripartire la procedura d’appalto. La stazione era rimasta chiusa dal 2019 per sostituzione seggiovia, nuovo tapis roulant, cabina elettrica e lavori al rifugio. Su queste due mancate aperture, e soprattutto sui contributi regionali, vi è stata ieri la richiesta di un atto ispettivo al Consiglio regionale.

"Occorre fare chiarezza sul destino della nuova seggiovia S.Annapelago - Poggio Scorzatello in comune di Pievepelago– chiede un’interrogazione di Fratelli d’Italia a firma di Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti. Negli anni- ricordano i meloniani- la Regione ha finanziato con contributi propri diversi interventi di realizzazione e sostituzione di seggiovie e impianti di risalita sul territorio regionale, fra cui la sostituzione della seggiovia ‘Grotti-Monte Cervarola’ in Comune di Montecreto con 1,4 milioni di euro di contributo e la sostituzione della seggiovia ‘Poggio Scorzatello’ a S.Annapelago con 1,8 milioni di euro di contributo. Quest’ultimo investimento però si sta dimostrando del tutto infruttuoso e privo di qualunque effetto benefico per la frazione e dunque tali fondi sono da considerare largamente sprecati, senza che ci si sia attivati in altre e diverse direzioni per più utili opere e finanziamenti".

Pulitanò e Arletti sottolineano come dal periodo natalizio scorso l’impianto sia rimasto inattivo "nonostante la nevicata abbondante dell’8 dicembre".

Da qui l’atto ispettivo per chiedere all’Amministrazione Regionale "se intenda convocare un tavolo col Comune di Pievepelago per capire come dare un futuro serio alla località di S.Annapelago, traendo esperienza dai gravi insuccessi nei quali si è incappati, frutto di insipienza e assenza di ordinata pianificazione e programmazione, che hanno avuto come unica conseguenza lo sperpero di pubbliche risorse".