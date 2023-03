"Nuova strategia terapeutica per i pazienti con mielofibrosi"

Una nuova strategia terapeutica per inibire la fibrosi del midollo osseo in pazienti con mielofibrosi primaria, un tumore che colpisce le cellule staminali del sangue per il quale non esiste una cura definitiva. I risultati dello studio, sostenuto da Airc, sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Leukemia del gruppo Nature. I protagonisti sono i ricercatori del Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari di Unimore coordinati da Rossella Manfredini. "Le attuali terapie – spiega Manfredini – non sono in grado di interferire in modo significativo con lo sviluppo di fibrosi midollare che porta a un sostanziale aggravamento delle condizioni cliniche e a una riduzione della sopravvivenza dei pazienti. L’identificazione di nuove terapie anti-fibrotiche rimane quindi una priorità nella cura della malattia". Per lo studio sono stati usati in topi di laboratorio con mielofibrosi farmaci già utilizzati in sperimentazioni cliniche con pazienti affetti da diversi tipi di tumore, allo scopo di accelerare il passaggio dei risultati dal aboratorio al letto dei pazienti. I dati dimostrano che l’inibizione della produzione o dell’attività di ostepontina può rappresentare "un nuovo approccio terapeutico per interferire con lo sviluppo della fibrosi midollare nei pazienti con questa patologia e per lo sviluppo di cure più mirate. Infatti, poiché i farmaci dai noi utilizzati sono ben tollerati stiamo progettando lo sviluppo di una sperimentazione clinica- a da iniziare appena ottenute le necessarie autorizzazioni".