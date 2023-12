Nuova Torre dell’Orologio, ecco il progetto

Per secoli ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini di San Felice, scandendone le giornate e appuntandone gli eventi. Distrutta e rasa al suolo a seguito del terremoto del 2012, ora la Torre dell’Orologio verrà riedificata e potrà riprendere la sua storica funzione tornando ad essere la costruzione identitaria - per eccellenza - che è sempre stata per la comunità. Giovedì in sala consiliare del Municipio di piazza Italia 100, ingresso lato nord, alle 20.45 sarà finalmente presentato ai cittadini il progetto di ricostruzione della Torre dell’Orologio.

Ottenuto il via libera della Commissione congiunta regionale, ora si potrà procedere con il progetto esecutivo e, quindi, assegnare i lavori per la realizzazione dell’opera. Fondamentali e utili ai fini della progettazione sono stati gli scavi archeologici e i rilievi delle preesistenze, diretti dal dottor Paolo Campagnoli e dall’architetto Valentina Baroncini. La Torre comincia ad apparire ufficialmente sui documenti a partire dal secolo XVII, con funzione di Torre dell’Orologio e come torre adibita alle comunicazioni pubbliche tramite il così detto "balcone del banditore", ma è certa la sua presenza anche precedente (un documento storico la fa risalire al 1594 ndr) come torre difensiva dell’entrata al borgo da est.

La Torre, che avrà un’altezza superiore ai 20 metri e gli stessi volumi di quella precedente, sarà realizzata con materiali più leggeri rispetto a quelli originali, con forme e decori che richiamano il passato, senza però creare un falso storico e realizzando così un edificio in una forma più contemporanea. "Sarà un altro tassello che contribuisce alla formazione del quadro di questa complessa ricostruzione – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni –. L’amministrazione comunale è grata alle istituzioni e ai tecnici che vi hanno collaborato con spirito di servizio nei confronti di una comunità che, ancora provata dai terribili eventi del maggio 2012, merita di riconquistare i segni della propria identità, tenendo fede all’impegno di coniugare memoria, sicurezza e innovazione, con lo sguardo rivolto al futuro". L’importo complessivo previsto per la ricostruzione della Torre, nel Piano delle opere pubbliche conseguente ai sismi del 2012, è di un milione e 700mila euro: un milione e 500mila finanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione e 200mila dal Comune con risorse proprie.

Alberto Greco