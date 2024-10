Nuova viabilità, al polo scolastico scattano le multe

A partire da lunedì diventa definitiva la nuova mobilità d’accesso al Polo Scolastico, studiata anche con il contributo degli studenti frequentanti il corso di logistica e trasporti dell’I.I.S. Volta e realizzata dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Provincia e aMo. Terminato il periodo di sperimentazione, come da programma, entreranno in funzione le telecamere poste nei varchi d’accesso all’area pedonale scolastica che, in automatico, sanzioneranno chi, non autorizzato, dovesse entrare. L’accesso a quella che diventa, di fatto, una ZTL sarà vietato ai veicoli sprovvisti di autorizzazione tutte le mattine, dal lunedì al sabato, da mezzanotte alle 14,30 mentre al di fuori di quella fascia oraria l’accesso sarà permesso a tutti. "Raggiungere il Polo Scolastico, negli orari di entrata ed uscita, è un problema: siamo consapevoli di dover affrontare i risultati di scelte fatte decine di anni fa – scrive il Sindaco in una lettera agli studenti ed alle loro famiglie – che hanno concentrato migliaia di studenti in un luogo non adeguatamente servito dalla viabilità stradale e per questo abbiamo deciso di intervenire con una soluzione che vuole, innanzitutto, mettere in sicurezza l’area davanti alle scuole e favorire il trasporto pubblico che, se adeguatamente sfruttato, può alleviare notevolmente il peso del traffico". All’interno dell’area scolastica sarà consentito il transito solo agli autobus, ai mezzi autorizzati e di soccorso oltre che, previa autorizzazione, ai disabili e loro accompagnatori, al personale e ai residenti della zona oltre che al personale e operatori delle attività sportive presenti presso il Polo. I ciclomotori potranno raggiungere i vari parcheggi, nel retro degli istituti scolastici, attraverso l’ingresso di via Montanara oppure i parcheggi, sempre accessibili, presenti a fianco della palestra del Volta. "Ciò che si chiede, agli studenti ed alle loro famiglie, è collaborazione per diminuire gli evidenti disagi. Collaborazione che si potrà mettere in pratica, alleviando al contempo i problemi, sfruttando tutte le alternative possibili all’automobile privata e che sono stati migliorati ed incrementati attraverso gli investimenti fatti, come il trasporto pubblico che, dopo le prime giornate difficili, ha adottato mezzi più alle esigenze degli studenti, con l’aumento della capienza degli autobus della linea B e C e con una nuova corsa prevista in partenza per l’inizio del mese di novembre che sarà, a breve, comunicata da Seta. Siamo in costante contatto con aMo e Seta – conclude il Sindaco – per trovare tutte le soluzioni necessarie per il trasporto pubblico".

Stefano Fogliani