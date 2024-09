Nuova viabilità del polo scolastico: "Più sicurezza per i nostri ragazzi"

Presentata ieri sera, presso l’Aula Magna del Volta, la nuova viabilità presso il polo scolastico sassolese, rivoluzionata nel corso dell’estate con una serie di lavori che si sono appena conclusi, visto anche l’imminente avvio dell’anno scolastico. "Abbiamo sostanzialmente reso stabile e strutturale la sperimentazione avvenuta sul finire dello scorso anno – ha spiegato David Zilioli, Assessore alla Mobilità e Trasporti – dando stabilità a quanto già funzionava e lavorando sulla sicurezza dei ragazzi che entrano ed escono da scuola". E’ stata pertanto istituita un’area pedonale scolastica nei pressi degli edifici che "impedirà l’accesso a qualsiasi mezzo non autorizzato, limitando così il più possibile ogni rischio". A guardia del ‘sistema’ diversi ‘varchi’, che tuttavia si accenderanno solo tra un mese. Nel frattempo, ha detto Zilioli, "verranno raccolte le targhe dei mezzi che potranno essere autorizzati ad entrare nella zona oggetto di limitazione, che è quella più prossima alle scuole, ascolteremo suggerimenti, cercheremo di dissipare dubbi e, soprattutto, valuteremo se la soluzione adottata va nella direzione auspicata". Vanno segnalati, in questo senso, l’installazione di due varchi con lettura targhe (uno su via Falcone e Borsellino, l’altro su via Montanara) che consentirà il transito solo agli autobus, ai mezzi autorizzati e di soccorso e la collocazione di altri quattro semafori, di cui uno a chiamata che blocchino, alla bisogna, il traffico in uscita dai parcheggi Falcone e Borsellino e da quello del PalaPaganelli. Ulteriori due semafori veglieranno sull’attraversamento pedonale in prossimità di Piazza Falcone e Borsellino, mentre gli stalli di sosta dei bus sono stati spostati davanti l’ingresso del Volta. Finita qui? No: sono state messe in sicurezza la strada che da via Montanara si collega a Piazza Falcone e Borsellino e la ciclopedonale di via Nievo, mentre è stato creato, in corrispondenza della fermata bus ‘Piscine’, un parcheggio per la sosta breve. Nella ‘zona pedonale’ potranno entrare disabili e accompagnatori, personale con rapporti di lavoro con il mondo scolastico, residenti della zona. L’accesso all’area pedonale scolastica ai mezzi non autorizzati sarà interdetto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, fino alle 14,30.

Stefano Fogliani