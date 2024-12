Nuova vita per il borgo : "Restauriamo la chiesa"

A Magrignana, noto anche come borgo della ‘lunga notte’ invernale, sono in corso i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale di san Geminiano vescovo con recupero funzionale di locali annessi. In questo luogo non si vedono (causa la conformazione montuosa della zona) i raggi solari diretti da fine novembre sino al 31 gennaio. Ora gli attesi lavori di restauro non solo della Chiesa ma anche per "il recupero e adeguamento funzionale per la formazione di un presidio di informazione e accoglienza sul cammino della via Romea Germanica Imperiale". I lavori, commissionati dalla Parrocchia di Montecreto, sono finanziati dall’Unione Europea (progetto Next Generation) dopo una raccolta fondi a cura del Comitato di volontari locali e la richiesta di contributo pubblico portata avanti dallo Studio Sergio Macchitelli Architetto in collaborazione con la Diocesi di Modena, per salvare finalmente il sacro edificio risalente al 1669 dal degrado in cui versava.

Lo storico Carlo Beneventi ricorda che Magrignana è rammentato una prima volta in un documento dell’undicesimo secolo col nome di Magregnanum e successivamente in una carta del Monastero di S. Prospero di Reggio Emilia risalente all’anno 1062. "La parrocchiale – dice Beneventi – riflette il carattere delle numerose chiese montane costruite nel XVII sec.: una semplice facciata a due spioventi con portale modanato sormontato da un timpano e due finestre per dare luce all’interno. In una cronaca conservata nell’archivio parrocchiale di Montecreto si legge: Adi 1 di Maggio 1642 Si diede principio alla Fabbrica della Chiesa nova di Magrignana vicina alla fontana la quale era alla copertura del 1632 nel qual anno se gli celebrò la S.Messa havendo solam. All’interno si trovano una croce astile del ‘500, un soffitto ligneo del ‘700 e tante altre ricchezze tutte da ammirare.

Il borgo è ora abitato da sole quattro persone, ripopolandosi nei periodi estivi grazie a seconde case, ma in passato è stato molto abitato essendo un apprezzato nodo commerciale del castagno". "Tutti coloro che hanno le proprie radici a Magrignana – spiega un nativo del borgo – ci tengono molto al luogo d’origine, e ne è un esempio la festa per il Sole Nuovo il 31 gennaio, festa del patrono san Geminiano, che è un po’ il modo di far rivivere il paese. E’ bello sentirsi di nuovo uniti attraverso valori comuni, quindi grazie a tutti i volontari che tengono alta la tradizione del ’sole nuovo’ per il patrono san Geminiano. Questa festa ha quindi tanti significati, tra cui la sensibilizzazione per il restauro del borgo".

Giuliano Pasquesi