Nuova vita per il ’mini’ autodromo "Ecco la pista per gli appassionati"

Dopo mesi di ‘stallo’ riprende vita il circuito, o meglio il mini autodromo ‘Jody Scheckter’, la pista per minicar e automodelli collocata in via Antica Cava, a Fiorano Modenese. Inaugurata a metà degli anni Novanta, chiusa dall’inverno scorso, la struttura riaprirà i battenti il prossimo 16 settembre: a gestirla una nuova associazione (la ‘New Racing Minicar Fiorano’) nata dalle ceneri dall’associazione che la struttura gestiva prima, ovvero la Racing Mini Car Fiorano: del nuovo sodalizio fanno parte nove appassionati (il Presidente è Pietro Corradini, già socio fondatore anche dell’altra associazione) che proveranno a far rinverdire gli antichi fasti ad una struttura non priva di potenzialità. Parliamo infatti di quasi 300 metri di tracciato largo 4 metri, sul quale si affacciano una tribuna da 300 posti, un palco di guida sopraelevato e servito da un montascale. A ridosso della posta, oltre al tabellone luminoso che da’ conto dei rilevamenti cronometrici, ci sono 500 metri di paddok attrezzati, dotati di 22 banchi da lavoro, in acciaio inox, atti ad ospitare fino a 180 concorrenti. Un parcheggio pubblico e privato per oltre 150 autoveicoli e un impianto di illuminazione completano la dotazione di un ampio spazio attrezzato anche per i camper. "Stiamo risistemando il tutto e ricominciamo con fiducia ed entusiasmo", spiega Corradini, già al lavoro insieme ai suoi sodali per ‘mettere in piedi’ l’evento con il quale, il prossimo 16 settembre, lo ‘Scheckter’ riapre i battenti a beneficio dei tanti appassionati di minicar.