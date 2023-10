"Nuova zona notte con 40 posti per gli anziani"

La festa dei nonni è stata anche l’occasione per inaugurare la ristrutturazione della Casa del Sole di Sestola, alla presenza di mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale, di Valerio Zanni, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di Massimo Brunetti, direttore Distretto sanitario di Pavullo, di Fabio Magnani, sindaco di Sestola e del suo vice Marco Bonucchi, e di don Stanislao, parroco e presidente della struttura per anziani. La Casa del Sole di Sestola, nata nel 1985 per volere dell’allora parroco don Ignazio Barozzi, in collaborazione con il Comune, è stata ristrutturata nella zona notte. I lavori li ha eseguiti la ditta Mico srl di Gerlando Micciché, su progetto dell’ingegnere Vanna Lucia Bernardini. Dispone di 40 posti residenziali, di cui 20 accreditati per anziani non autosufficienti e cinque per adulti portatori di handicap, oltre ad essere autorizzata per cinque posti privati di centro diurno. "È stata una giornata spirituale, gioiosa e festosa – ha ricordato la coordinatrice Ilaria Biagi – perché abbiamo iniziato con la messa alla quale è seguita la benedizione della struttura, il taglio del nastro e la visita alle camere. Al momento conviviale è seguita tanta musica che ha invogliato alcuni anziani a ballare. Lo sforzo per la ristrutturazione è stato di tutti, ma vogliamo ringraziare in modo particolare chi non ci ha mai fatto mancare sostegno: la Curia di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco Fabio Magnani e del vice Marco Bonucchi sotto il cui mandato i lavori hanno avuto inizio. Grazie a Carla Santelli che ha fermamente voluto questa ristrutturazione per la quale ha speso molto del suo tempo e delle sue energie".

