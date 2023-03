Nuove accuse per Luciana Tugnetti

E’ finita in cella circa un anno fa per cumulo di condanne: cinque anni e sei mesi di carcere con l’accusa di truffa. Ora però per Luciana Tugnetti, la 68enne originaria di Castelfresidente a Formigine dopo tanti anni trascorsi a San Cesario (è originaria di Castelfranco), arrivano nuovi guai. Infatti ieri la signora Tugnetti era nuovamente in aula per rispondere del reato di circonvenzione di incapace. Secondo i fratelli del suo attuale marito – è in corso però il procedimento civile per la separazione – l’imputata avrebbe manipolato il coniuge per gestire il patrimonio e ricavarne così benefici economici mettendosi in tasca alla fine centomila euro. Accuse, appunto, che arrivano dai parenti del marito con il quale la donna si era sposata nel 2021. La prossima udienza è prevista per il prossimo 22 marzo.