Nuove attività come lo sci d’erba. Così la passione scende in pista

A partire da quest’anno il Liceo Scientifico Sportivo di Pievepelago ha ampliato l’offerta formativa introducendo nuovi sport. Allo Sportivo si è sempre praticato lo sci di fondo e lo sci di discesa, sport che in questa zona sono da sempre stati molto gettonati. La scuola ha aperto quattro anni fa e punta a far crescere gli atleti facendogli praticare lo sci ad alto livello, ma anche per passione, coniugando al meglio gli impegni scolastici. Uno degli sport aggiunti di recente è lo sci d’erba, praticato soprattutto in primavera e in estate; al seguito dell’aggiunta di questa disciplina, la scuola ha messo a disposizione materiale gratuito per i ragazzi. Lo sci d’erba permette anche di sfruttare al massimo gli impianti esistenti e tenere interrelate attività estive e invernali; durante l’estate è anche utile collegamento con le discipline invernali dello sci, suscitando grande interesse e portando maggiori iscritti alla scuola, dando anche una grande pubblicità al nostro piccolo comune, richiamando molti ragazzi-atleti, ma anche numerose famiglie. Due studenti praticanti lo sci d’erba in questa scuola sono Elia Gasperini (in foto) al terzo e quarto posto in Germania in due gare FIS internazionali e un Argento e un Bronzo ai Campionati Italiani, e Ettore Zambelli che ha portato a casa un Bronzo agli Italiani. Anche lo snowboard è una delle nuove discipline FISI che hanno ampliato l’offerta della scuola e suscitato grande interesse. "Vorrei che venisse aggiunto anche il pattinaggio sul ghiaccio, oppure ulteriori sport praticabili anche in mancanza di neve" dicono alcuni studenti e anche la Scuola sta pensando a possibili ampliamenti in questa direzione. Nel programma d’Istituto, durante il periodo autunnale, con la mancanza della neve, si praticano già alcuni sport alternativi: escursioni in alta quota, attività in palestra o ski-roll sulla pista ciclabile di Pievepelago rinnovata da poco. "Bisogna aprire a 360 gradi il lavoro di tutti gli sport, coinvolgendo gli addetti ai lavori di tutti i settori – afferma Luigi Ottonelli, allenatore del settore sci d’erba – senza la scuola, la montagna non rinasce. Occorre ripartire puntando sui giovani".