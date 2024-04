Nuove critiche a Saltini: "Opere copiate"

Non si placano le polemiche relative alla mostra dell’artista carpigiano Andrea Saltini, ‘Gratia Plena’, pure dopo la chiusura anticipata, per decisione dello stesso artista, della sua personale.

Secondo la testata on line ‘La Nuova Bussola’, "i quadri di Andrea Saltini in mostra al Museo diocesano di Carpi e al centro di una dura polemica sono copiati dalle opere del famoso coreografo greco Dimitris Papaioannou".

Il riferimento è a un comunicato dell’avvocato Francesco Fontana, presidente di Iustitia in veritate: "Fatte le opportune verifiche, in assenza peraltro di evidenti citazioni o riferimenti che in questi casi si devono indicare presentando una qualsiasi ‘nuova’ opera quando si prende ispirazione da altri autori, i quadri di Saltini appaiono in gran parte incredibilmente equiparabili, paurosamente simili o sovrapponibili, quasi una riproduzione delle opere del coreografo greco Dimitris Papaioannou, noto come curatore delle cerimonie di apertura e chiusura delle olimpiadi di Atene nel 2004".

Interpellato al riguardo, Andrea Saltini per il momento preferisce non rispondere, facendo intuire che lo farà a tempo debito.

Più volte, peraltro, in passato ma anche nel presente, non avrebbe fatto mistero di utilizzare, nel suo percorso artistico, la tecnica del ‘Medialismo’, quella che negli anni Ottanta era chiamata ‘Appropriation Art’, il cui elemento precipuo è "l’alterazione o stravolgimento del significato originario dell’opera oggetto di appropriazione, attraverso una reinterpretazione di essa".

Tecnica usata da Saltini, ad esempio, per mostra del 2009 ‘Ritual de lo Habitual’, ispirata alle performance teatrali di Pina Bausch.

Saltini nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere amareggiato, e ferito anche nell’anima, per le numerose polemiche che l’hanno travolto.