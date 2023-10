Nuove panchine in piazza, proteste:: "Scomode e inadatte, soldi sprecati"

Dopo la tanto criticata fontana (‘Vasca d’acqua’) di corso Roma, un altro intervento di arredo urbano sta facendo discutere i cittadini e sollevando non poche polemiche: le nuove panchine di piazza Martiri. Posizionate sul rialzato nella giornata di mercoledì, sono state da subito oggetto di foto e post critici sui social. Si tratta di blocchi bianchi di cemento, ricoperti da tasselli di legno chiaro, in modo ‘variabile’: alcune con lo schienale, altre no, altre ancora senza neppure il legno. Basta fare un giro in piazza Martiri tra i fruitori abituali delle sedute, per ricavarne una pressoché unanime opinione: "Lo scriva bene, queste panchine non sono belle, non sono comode, erano meglio quelle di prima". "Non si capisce cosa c’entrino con piazza Martiri, sono fuori luogo, sembrano delle bare e poi sono disposte in modo tale che non favoriscono la socialità e l’aggregazione. Le badanti con le carrozzine non le troveranno agevoli e gli anziani saranno penalizzati". Certo, ci sono anche cittadini che le hanno apprezzate. Peraltro, oltre all’aspetto funzionale, un’altra preoccupazione sollevata dai cittadini riguarda l’integrità estetica delle stesse: dopo neanche 24 ore dalla loro installazione, una panchina già presentava la macchia di una tazzina di caffè. "Cemento di colore bianco? Ma quanto pensano che dureranno pulite? Impronte di scarpe, scritte, atti di vandalismo. Lo stesso vale per il legno chiaro: nessuna lungimiranza nello spendere i soldi pubblici". Come fa sapere l’amministrazione comunale, sono 19 le panchine posizionate, alcune a gruppi di due o tre, per una spesa di 99mila euro iva inclusa nella quale rientrano anche i nuovi cestini per rifiuti e i loro accessori di prossima installazione. "Dalla lapide (la fontana di corso Roma) alle bare – interviene Federica Boccaletti, consigliere Fratelli d’Italia –. Reputo che queste panchine siano una scelta sbagliata sia a livello funzionale che estetico: quanti giorni ci metteranno ad essere imbrattate di scritte e pedate, andando a compromettere ancora di più il decoro di piazza Martiri? E dopo cosa farà l’Amministrazione? Spenderà altri soldi per pulirle. Reputo ci voglia più oculatezza nel gestire le risorse della comunità. Un altro intervento incomprensibile accanto alla fontana di corso Roma".

Tornando a piazza Martiri, un’altra contestazione sollevata dai negozianti è legata ai gazebo che vengono posizionati davanti alle vetrine per gli eventi dei week end: "Sono eventi carini ma ‘tendopoli’ oscurano le nostre vetrine, e sappiamo che la nostra attività è fatta anche di immagine, ricerca, vetrine accattivanti, creatività, bellezza". Maria Silvia Cabri