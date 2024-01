Nuove risorse per anziani e disabili

L’Unione Terre d’Argine ha stanziato nuove risorse per anziani e persone con disabilità. Il sistema dei servizi socio-sanitari è stato messo a durissima prova dall’emergenza sanitaria: un grido d’allarme arriva dai gestori dei servizi residenziali per la tenuta economica di un settore che garantisce servizi fondamentali e che ormai è entrato in una strutturale condizione di rischio, anche per l’impennata dei costi energetici. Per assicurare la continuità di questi servizi e per migliorare la qualità degli stessi, la Regione ha predisposto nuove risorse proprie chiedendo di adeguare le rette a carico degli utenti, ferme dal 2009. L’Unione, a questa emergenza, ha proposto alle parti sociali di mettere a disposizione ulteriori fondi, per attutire gli aumenti a carico delle fasce più deboli e per rendere il sistema tariffario più equo. Si sono così svolti due incontri con le rappresentanze degli anziani e delle famiglie delle persone con disabilità; utenti dei servizi residenziali per i quali la delibera regionale del 18 dicembre scorso ha previsto un adeguamento delle tariffe (+ 4,10 euro al giorno) riconosciute ai gestori del servizio. Sia le parti sociali che istituzionali presenti, hanno condiviso la preoccupazione di ampliare le risposte del sistema assistenziale e della sua sostenibilità, sia nei confronti degli anziani che dei disabili, per questo hanno convenuto di sollecitare la Regione ad un confronto ulteriore nel percorso di revisione dell’accreditamento di tali servizi. Nei prossimi giorni è prevista la convocazione di alcune assemblee rivolte agli utenti delle strutture residenziali del distretto, per informare delle modalità del nuovo regime tariffario che andrà in vigore dal primo febbraio, come previsto dalla delibera regionale.

m. s. c.