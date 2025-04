Nuove staccionate in zona Darsena. La sindaca: "Usati materiali ecosostenibili"

La zona Darsena resa più bella dalla installazione di due nuove staccionate: una che affaccia sulla Darsena del Canale Naviglio e l’altra alla Piscina Darsena. Le staccionate sono realizzate interamente in plastica riciclata grazie alla collaborazione con la ditta Arredo Park di Verona. "Questo intervento di sostituzione – dice la sindaca di Bomporto Tania Meschiari - non solo migliora l’estetica della zona, ma promuove anche un uso responsabile dei materiali, contribuendo alla sostenibilità ambientale". In Darsena, all’altezza delle Porte Vinciane, è prevista poi nei prossimi mesi la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento idraulico.