Nuovi agenti per la polizia di Terre di Castelli

Sono arrivati due nuovi operatori per il comando di polizia locale Terre di Castelli, a rimpiazzare un agente che è andato in pensione e una mobilità. Tra l’altro, uno dei due diventerà presto anche il nuovo responsabile del presidio di polizia locale di Spilamberto e Savignano sul Panaro. Ad annunciarlo ieri con una nota è stato lo stesso comandante del Corpo unico di polizia locale dell’Unione, Pierpaolo Marullo (al centro nella foto), che ha presentato così pubblicamente l’agente Marcello Bernasconi, 28 anni (a sinistra) e l’ispettore Andrea Manieri, 38 anni (a destra).

"Hanno preso servizio all’inizio dell’anno – ha spiegato il comandante – due operatori che vanno a sostituire un pensionamento e una mobilità per interscambio. L’agente sarà destinato al presidio di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena, mentre l’ispettore, dopo l’affiancamento, assumerà la responsabilità del presidio dei comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro. Entrambi sono già formati per lo svolgimento delle funzioni in quanto provenienti, rispettivamente, dai corpi dell’Unione Tresinaro Secchia e dal corpo di Reggio Emilia. Ai nuovi arrivati va il mio benvenuto e l’augurio di buon servizio".

m.ped.