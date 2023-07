"Nuovi alloggi all’Errenord e in via Bonacorsa Molti immobili del centro sono inutilizzati"

Sono in via di ultimazione 46 nuovi alloggi per studenti universitari presso Errenord, mentre è in fase di perfezionamento il progetto di recupero a studentato del palazzo demaniale di via Bonacorsa dove saranno ricavati 97 alloggi ed è partito a Sant’Eufemia, nell’area dell’ex caserma dei carabinieri, il cantiere per realizzare una residenza per studenti, ricercatori e dottorandi, con 18 unità immobiliari per 73 posti letto. È soprattutto necessario studiare il riutilizzo di molti altri immobili del centro, al momento inutilizzati. A illustrare al Consiglio comunale gli interventi in atto è stato l’assessore a Cultura e Città universitaria Andrea Bortolamasi rispondendo a un’interrogazione del capogruppo del Partito democratico Antonio Carpentieri. Di fronte all’emergenza, il Comune tra l’altro sta cercando di creare le condizioni per favorire anche gli interventi dei privati. È il caso, per esempio, dei 365 posti letto per studenti e lavoratori temporanei in programma all’ex Corni, dove è già stato avviato l’intervento di bonifica dell’area e presto partirà il cantiere per la rigenerazione del comparto.

L’argomento ha suscitato l’interesse del Consiglio. Barbara Moretti (Modena al Centro) ha sottolineato come "sia necessario, contrastare gli alloggi in nero, dare agevolazioni fiscali, avvicinare domanda e offerta". Giovanni Bertoldi (Lega) ha ricordato come "molti Atenei stanno pensando a campus universitari, ovvero un’area della città dedicata interamente all’università, agli alloggi, ai posti di incontro tra studenti: un’opzione che può essere valida anche per Modena"