"Nuovi amici di tante nazioni"

"È stata una tre giorni fantastica quella vissuta qui a Roma – è il commento di Filippo De Col, giovane partito con altri venticinque ragazzi della parrocchia di Santa Caterina –. Stare insieme ai miei amici, riuscendo a costruire nuovi rapporti sani con giovani provenienti da varie parti del mondo e al contempo vivendo il mio cammino nelle mani del Signore, mi fa ben sperare per il futuro. L’unica piccola pecca, in un contesto positivo, è relativa alla sistemazione per la notte qui a Cecchignola, perché abbiamo dormito in situazioni tutt’altro che confortevoli, ma capisco che sia difficile organizzare un evento così grande riuscendo ad accontentare tutti".