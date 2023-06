Nuovi asfalti e marciapiedi, piano da un milione a Fiorano

Meteo permettendo, al via, a Fiorano, il piano asfalti e marciapiedi 2023. Un milione di euro l’ammontare dell’investimento che ‘dà gambe’ ad un progetto che tiene in considerazione le segnalazioni dei cittadini e le criticità sul territorio, prevedendo due fasi di intervento, del costo di circa 500mila euro ciascuna. Nel corso della prima, in affiancamento ad Hera che ripristina le parti di sua competenza, si agirà sulla Circondariale San Francesco (da via Della Vittoria a via Ghiarola Vecchia), su via del Cimitero, via Arno, via Carducci, via Leopardi (da via Manzoni a via Camporosso) e su un tratto di via Manzoni e via Goldoni. All’intervento cui partecipa anche la multiutility si aggiungono quelli, di competenza esclusivamente comunale, in via Raffaello Sanzio, via Caravaggio, via Buonarroti, un ulteriore tratto della Circondariale San Francesco, via Ghiarella e via Coppi dove, come in via Loira, verranno rifatti anche i marciapiedi.

Ultimata la prima fase, via alla seconda che riguarderà via Canaletto, via Brascaglia, tratti della Pedemontana, via del Cappellano e una serie di ripristini previsti a Ubersetto, alla conclusione dei lavori di realizzazione della rotatoria. Sempre nella seconda fase verranno riqualificati anche i marciapiedi di via Verdi e via della Resistenza.

"Sulle strade interessate dagli interventi di asfaltatura – fa sapere l’Amministrazione comunale – verranno istituiti dei divieti di sosta e restringimenti stradali con traffico regolato da movieri per tutta la durata dei lavori".