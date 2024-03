Nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata

Hera ha iniziato a Lama Mocogno la sostituzione dei circa 90 cassonetti della raccolta indifferenziata con i nuovi contenitori informatizzati, apribili solo con carta Smeraldo. Si completa così la trasformazione delle isole ecologiche di base dove sono già stati collocati i nuovi contenitori per carta, plastica e vetro. Solo nelle zone residenziali e nelle principali frazioni sono presenti anche i cassonetti per verde e organico. Nel forese si promuove il compostaggio domestico dell’organico e i cittadini potranno ritirare gratuitamente la compostiera alla stazione ecologica. I cassonetti della differenziata sono ad accesso libero e dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo quello dell’indifferenziata si apre con la carta Smeraldo, che può essere utilizzata senza limiti di conferimento.