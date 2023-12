Urgenze, si cambia: ecco i nuovi Centri di assistenza per sintomi lievi

Modena, 6 dicembre 2023 – Potrebbero portare ad una piccola rivoluzione nella sanità, abbattendo anche le file all’interno dei Pronto soccorso cittadini. Parliamo dei Cau, centri di assistenza e urgenza che a breve apriranno le porte ai pazienti. Infatti, in concomitanza con la riforma dell’Emergenza urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna, a Castelfranco Emilia lunedì 11 dicembre alle ore 8 partirà l’attività del primo CAU della provincia di Modena.

Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl

A seguire saranno attivati il CAU di Finale Emilia, il 18 dicembre, e quello di Fanano, a gennaio 2024. Chi può rivolgersi ai Cau e che differenze ci sono rispetto ai Pronto soccorso?

I cittadini possono rivolgersi ai Centri per problemi di salute urgenti ma non gravi: ad accoglierli ci saranno medici e personale infermieristico che sottoporranno i pazienti a visite e, se necessario, medicazioni. Le novità sanitarie sono state presentate ieri mattina in Provincia alla presenza della direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini, di Annamaria Ferraresi (direttrice distretto di Mirandola), Anna Franzelli (direttrice dipartimento Cure Primarie), Cristina Maccaferri (direttrice distretto di Castelfranco) e Massimo Brunetti (direttore distretto di Pavullo).

"Una risposta che viene erogata nell’ambito delle Case della Comunità, nelle strutture territoriali e gestita dal dipartimento Cure Primarie – ha sottolineato la dg Petrini – una risposta territoriale che rafforza i modelli organizzativi di questa provincia. Si tratta di una novità che alleggerisce i Pronto soccorso ma soprattutto consente di dare una risposta più tempestiva al cittadino. Ci lavoriamo con i medici di Medicina generale, in rete e questo è l’aspetto più importante: la risposta deve essere di prossimità. La stagione è quella di influenze ma non c’è una situazione di particolare sovraffollamento nei nostri Pronto soccorso e nonostante il blocco dei sistemi informatici dove la gestione era manuale, tutti i cittadini sono stati presi in carico".

La direttrice ha sottolineato inoltre come negli ultimi giorni si registri un aumento di casi Covid e come si stiano notando casi più complessi rispetto alle settimane scorse. L’invito è a vaccinarsi. Possono dunque rivolgersi al CAU persone con sintomi lievi ma urgenti, che non possono essere risolti con la visita presso il proprio medico di Medicina generale o pediatra di Libera scelta, ovvero quelle situazioni che, ad oggi, portano spesso il cittadino a recarsi in Pronto soccorso. Parliamo di bisogni urgenti ma che non mettono in pericolo la vita.

Ad esempio: lesioni o dolori agli arti, eritemi e punture da insetti, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi e ferite superficiali, coliche, tumefazioni. Sono 8 le strutture individuate nel primo biennio e a Modena città ne arriveranno due. I centri sono aperti sette giorni su sette, dalle 8 alle 24 e garantiranno anche possibilità diagnostiche di primo livello come ecografie, esami di laboratorio, accessi alla radiologia.

Maccaferri ha sottolineato come "la nostra è una grossa responsabilità, essendo il primo c entro che parte (negli spazi dell’ex Punto di primo intervento all’interno della Casa della Comunità) ma siamo convinti sia importante mantenere forte il rapporto con i medici di Medicina generale poiché sono i primi punti di riferimento per il cittadino".

Dalle 24 alle 8 è necessario telefonare al numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800 032 032: i medici della Centrale telefonica unica di Continuità assistenziale prendono in carico il cittadino fornendo la risposta più appropriata.